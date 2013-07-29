Объем поступлений от уплаты единого налога вырос в 1,6 раза

Объем поступлений в государственный бюджет от уплаты единого налога налогоплательщиками, работающими на упрощенной системе налогообложения, за первое полугодие текущего года вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого года – до 3,1 млрд грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

«Львиную долю налогов - 2,4 млрд грн - уплатили физические лица. Юридические лица – упрощенцы уплатили 790,2 млн грн», - сообщили в Миндоходов.

Как отметили в министерстве, сегодня на упрощенной системе налогообложения работают 1,4 млн налогоплательщиков, что на 100 тыс. больше показателя первого полугодия прошлого года.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович 18 ноября 2011 года подписал Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины, касающиеся упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности". Законом определены четыре группы предпринимателей, которые могут работать по упрощенной системе. К первой группе относятся мелкие предприниматели с объемом дохода до 150 тыс. грн, которые не имеют наемных рабочих. Ко второй группе - физические лица, которые имеют объем дохода 1 млн грн и имеют право нанимать 10 наемных работников. К третьей группе относятся физические лица-предприниматели с объемом дохода не более 3 млн грн и количеством наемных лиц до 20 человек. Для таких предпринимателей ставка налога установлена на уровне 3% или 5% в зависимости от того, с НДС или без НДС ведется их деятельность. К четвертой группе относятся предприниматели или юридические лица с объемом дохода не более 5 млн грн, правом нанимать до 50 человек и ставкой налога на уровне 3% или 5%. Законодательными изменениями, вступившими в действие с 1 июля 2012 года, база налогообложения единым налогом была расширена, в частности, были введены 5-я и 6-я группы «упрощенцев». Наиболее популярной остается вторая группа «упрощенцев», в которой работают 641 тыс. предпринимателей. С 2013 года предприниматели этой группы подают налоговые декларации раз в год.

С 2013 года предприниматели могут подавать заявки о переходе на упрощенную систему налогообложения в электронном виде. А кроме того, могут менять группу налогообложения, предварительно сообщив об этом в налоговые органы.