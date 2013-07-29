«Фортуна-банк» увеличивает уставный капитал на 23%

Акционер «Фортуна-банка» принял решение об увеличении уставного капитала банка на 23%, или на 50 млн грн, — до 265 млн грн.

Об этом банк сообщил в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, акционер банка 26 июля принял решение об увеличении уставного капитал путем закрытого размещения 50 тыс. штук акций дополнительного выпуска номинальной стоимостью 1 тыс. грн.

Справка УНИАН. «Фортуна-банк» работает на рынке Украины с 2009 года и входит в группу небольших финансовых учреждений. На 1 апреля 2013 года активы банка составили 2,536 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 2,199 млрд грн, обязательства – 2,112 млрд грн, средства клиентов - 1,804 млрд грн, собственный капитал - 423,790 млн грн, уставный капитал - 215 млн грн. В первом квартале 2013 года банк получил прибыль в размере 6,146 млн грн. Основным владельцем банка является Мотрона Тищенко (99,5% акций банка).