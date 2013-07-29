На межбанке к 12:00 котировки гривни к доллару изменились незначительно

В понедельник, 29 июля, к 12:00 на межбанковском валютном рынке котировки гривни к доллару изменились незначительно, до 8,1310/8,1330 грн/долл. с 8,1275/8,1330 грн/долл. на открытии торгов.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к 12:00 понизились до 10,8010/10,8075 грн/евро с 10,7830/10,7915 грн/евро в начале рабочей сессии.

По отношению к российскому рублю к 12:00 котировки гривни понизились до 0,2479/0,2483 грн/рубль с 02473/0,2477 грн/рубль на открытии торгов.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,3265/1,3267, изменяясь в достаточном узком коридоре.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 26 июля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,1260/8,1300 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 10,7830/10,7920 грн/евро, по отношению к российскому рублю - на уровне 0,2489/0,2493 грн/рубль.