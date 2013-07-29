Bank of Cyprus спишет с крупных вкладов 47,5%

Крупнейший банк Кипра Bank of Cyprus спишет с незастрахованной части депозитов (превышающей 100 тысяч евро) 47,5%. К такому соглашению пришли представители кипрского Минфина, Центрального банка Кипра и тройки кредиторов на переговорах в Никосии, сообщило в воскресенье Афинское агентство новостей, передает РИА «Новости».

Ранее в рамках санации банка 37,5% незастрахованных депозитов были преобразованы в акции. В соответствии с соглашением 10% депозитов также будут конвертированы - 5% переведут в акции и 5% в конвертируемые облигации (CoCos). После согласования размера "стрижки" предстоит определить следующие шаги по выведению Bank of Cyprus из режима консолидации капитала. В частности, надо решить, что делать с оставшейся частью депозитов.

В апреле банк завершил обмен части депозитов на акции. Обмену на акции подлежат только депозиты, превышавшие на 26 марта этого года 100 тысяч евро, в том числе начисленные проценты. Помимо этого из суммы вкладов, которые подлежат "стрижке", были исключены ссуды и другие кредитные обязательства. Оставшиеся средства определены как "сумма избытка".

В уставный капитал были переведены 37,5% "суммы избытка", их конвертировали в акции класса А по номинальной стоимости один евро и определили как "сумму первоначального взноса с депозитов". Помимо этого временно были заблокированы 22,5% от "суммы избытка"депозитов, в случае полной или частичной конвертации в акции класса А их собирались определить как "дополнительные суммы взноса с депозитов". Еще 30% "избыточной"суммы были временно заморожены по решению властей.

Таким образом, санация банка не затронула только 10% незастрахованных депозитов. Теперь в отношении 42,5% депозитов должно быть подготовлено соглашение между тройкой и властями Кипра. Обозреватели не исключают, что ограничения на распоряжение этими деньгами постепенно будут сняты, и вполне возможно, что с части депозитов - немедленно. Для этого финансовые власти должны подготовить соответствующие указы, снимающие ограничения на банковские операции.