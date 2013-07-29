ПУМБ предоставил компании "Профи-Пресс" финансирование на 2 млн евро

«Первый Украинский Международный Банк» (ПУМБ) в июле предоставил полиграфической компании "Профи-Пресс" финансирование на 2 млн евро (около 21,6 млн грн) на 5 лет при участии немецкого экспортно-кредитного агентства (ЭКА) Euler Hermes. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба банка.

Согласно сообщению, финансирование предоставлено на покупку современного оборудования в Германии в форме аккредитива с последующим постимпортным финансированием и отсрочкой погашения на 6 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию. В качестве залога выступило приобретаемое оборудование и имущественные права на него.

Как сообщается, финансирование стало возможным благодаря получению ПУМБ кредита у крупного немецкого банка по операции постимпортного финансирования при участии немецкого экспортно-кредитного агентства Euler Hermes, задачей которого является стимулирование продаж национальных производителей Германии за рубеж путем предоставления долгосрочных программ финансирования другим странам. Банку был открыт аккредитив на сумму около 2 млн евро (85% стоимости контракта на покупку оборудования) с последующим постимпортным финансированием, включающим часть суммы аккредитива (более 1,5 млн евро) и страховую премию ЭКА, которая не должна превышать 150 тыс. евро. Стоимость финансирования для клиента составляет около 7,5%.

"Проблема получения финансирования больших импортных контрактов весьма сложна, в Украине долгосрочных кредитных ресурсов немного, и они дороги, поэтому занимать на внутреннем рынке не всегда выгодно. В связи с этим мы предложили полиграфической компании "Профи-Пресс" чуть более сложную в плане реализации, но экономически выгодную схему кредитования", − цитирует пресс-служба начальника управления торгового финансирования и документарных операций ПУМБа Константина Камарали.

Справка УНИАН. «Первый Украинский Международный Банк» (ПУМБ) работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу крупнейших банков. На 1 июля 2013 года активы банка составили 32,442 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 17,364 млрд грн, обязательства – 28,058 млрд грн, средства клиентов - 19,678 млрд грн, собственный капитал – 4,385 млрд грн, уставный капитал - 3,294 млрд грн. В первом полугодии банк получил прибыль в размере 159,164 млн грн. Основным владельцем банка является украинский бизнесмен Ринат Ахметов через компанию «СКМ Финанс», владеющую 92,24% акций банка.

ООО "Профи-Пресс" работает на рынке Украины с 2003 года. Компания специализируется на полиграфических услугах, в том числе на изготовлении картонной упаковки, этикетки любой конфигурации и рекламной продукции. С 2006 года компания занимается издательской деятельностью.