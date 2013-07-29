Бразилия просит МВФ изменить метод подсчета госдолга

Бразилия обратилась к Международному валютному фонду с просьбой изменить методологию подсчета государственного долга. Данный шаг позволит снизить объем задолженности Бразилии, сообщают Вести.ru.

В письме, направленном в четверг на имя главы МВФ Кристин Лагард, министр финансов Бразилии Гвидо Мантега отметил, что расчеты фонда искажают реальную картину.

Мантега попросил МВФ не принимать во внимание ряд ценных бумаг, однако ответа пока не последовало.

Согласно данным МВФ госдолг Бразилии составляет около 68% ВВП. Требуемое изменение методологии подсчета позволит сократить это значение до 58,7% ВВП, что совпадает с официальными данными Бразилии.

Правительство страны подвергается жесткой критике из-за слишком высоких расходов. Ряд экспертов опасаются, что Бразилия может потерять свой инвестиционный рейтинг в будущем, если экономическая политика не ужесточится.

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