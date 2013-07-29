«Всеукраинский банк развития» нарастил прибыль на 66%

«Всеукраинский банк развития» в первом полугодии 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года нарастил прибыль на 66,35% - до 9,708 млн грн.

Об этом говорится в отчетности, обнародованной на сайте банка.

Согласно отчетности, в первом полугодии по сравнению с началом года активы банка сократились на 5,87% - до 4,847 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов повысились на 8,49% - до 2,935 млрд грн, обязательства сократились на 15,13% - до 4,060 млрд грн, средства клиентов выросли на 12,44% - до 3,995 млрд грн, собственный капитал увеличился в 2 раза - до 786,692 млн грн, уставный капитал не изменился и составляет 310 млн грн.

Справка УНИАН. «Всеукраинский банк развития» (г. Киев) работает на рынке Украины с 2009 года и входит в группу средних финансовых учреждений.

На 1 апреля 2013 года активы банка составили 4,740 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – 2,989 млрд грн, обязательства – 4,370 млрд грн, средства клиентов – 3,850 млрд грн, собственный капитал – 369,798 млн грн, уставный капитал – 310 млн грн.

В первом квартале 2013 года банк получил прибыль в размере 3,129 млн грн.

Банк входит в состав группы компаний «МАКО», собственником которой является старший сын Президента Украины Александр Янукович.