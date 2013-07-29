На закрытии межбанка гривня повысилась к доллару

В понедельник, 29 июля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США повысились до 8,1270/8,1305 грн/долл. с 8,1310/8,1330 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на закрытии торгов котировки гривни по отношению к евро повысились до 10,7880/10,7970 грн/евро с 10,8010/10,8075 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю на закрытии торгов котировки гривни понизились - до 0,2483/0,2487 грн/рубль с 0,2479/0,2483 на 12:00.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3260/1,3295.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 26 июля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,1260/8,1300 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 10,7830/10,7920 грн/евро, по отношению к российскому рублю - на уровне 0,2489/0,2493 грн/рубль.