В Италии резко выросла деловая уверенность

Уверенность бизнеса в экономике Италии резко выросла в июле по сравнению со значительным падением в прошлом месяце, сообщают Вести.ru со ссылкой на данные итальянского статистического агентства Istat.

Индекс деловой уверенности, охватывающий как сектор услуг, так и строительный сектор, которые в большей степени зависят от внутреннего спроса, нежели от экспорта, вырос до 79,4 пункта в июле по сравнению с 76,4 пункта в июне.

Июньское значение было пересмотрено в сторону увеличения с ранее озвученных 76,1 пункта.

Индекс деловой уверенности в производственном секторе вырос до 91,7 пункта в июле с 90,5 пункта в июне.

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