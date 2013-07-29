Дефицит госбюджета по итогам текущего года достигнет 70 млрд грн - эксперты

Дефицит государственного бюджета по итогам текущего года достигнет 70 млрд грн, и правительство может использовать прямую эмиссию гривни для бюджетного финансирования в размере 35 млрд грн до конца года.

Такое мнение высказали аналитики инвестиционной компании Concorde Capital в отчете, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно отчету, тенденция падения доходов госбюджета выглядит устойчивой, и недовыполнение доходной части бюджета-2013 ожидается на уровне 25 млрд грн, или 1,7% ВВП. В то же время, высокий уровень текущих расходов в структуре бюджета (95,4% - «защищённые» статьи) ограничивает возможность недофинансирования запланированных обязательств. «Кассовый дефицит госфинансов (с учётом потребностей «Нафтогаза») по итогам 2013 года будет составлять 70 млрд грн, или 4,7% ВВП, и во второй половине года потребность в дофинансировании бюджета составит около 40 млрд грн. Сократить такой разрыв за счёт урезания затрат будет сложно из-за высокого уровня «защищенных» расходов, а покрыть его, в условиях ограниченного доступа на внешние рынки, возможно только продавая ОВГЗ», - полагают аналитики.

По информации отчета, в первом полугодии бюджетный дефицит почти наполовину финансировался за счёт валютных заимствований на внутреннем рынке (2,75 млрд долл.), что позволило покрыть фискальный разрыв неэмиссионным способом. Так, в первом квартале текущего года Минфину удалось привлечь валютные ОВГЗ на 22 млрд грн, тем самым поставляя доллары на рынок и нейтрализуя гривневую эмиссию на 25 млрд грн, но по оценкам Concorde Capital, во втором квартале большая часть дефицита будет покрываться чистой эмиссией гривни.

«Учитывая сложности с размещением еврооблигаций и большие внутренние выплаты в валюте во втором полугодии (1,4 млрд долл.), правительство стоит перед необходимостью прямой эмиссии гривни для бюджетного финансирования в размере 35 млрд до конца года. Дефицит в 40 млрд грн во втором полугодии приблизит общий государственный долг до отметки 40% ВВП, что вероятно отразится на оценке суверенных рисков. Кроме этого, эмиссионное финансирование фискального разрыва значительно усиливает девальвационные риски во втором полугодии, что в свою очередь повышает риски суверенного дефолта», - говорится в отчете. По оценкам Concorde Capital, дополнительная ликвидность из бюджета может в любой момент создать лишний спрос на доллар в размере до 4 млрд долл., поэтому для минимизации большей части вышеописанных рисков целесообразно провести размещение суверенных еврооблигаций в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, дефицит государственного бюджета Украины за первое полугодие 2013 года увеличился в три раза - до 22,5 млрд грн против показателя в 6,7 млрд грн за первое полугодие 2012 года.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.