«Кредитпромбанк» закрывает 12 филиалов банка

Приобретенный собственником «Дельта Банка» Николаем Лагуном «Кредитпромбанк» закрывает 12 филиалов в рамках внедрения централизованной системы управления банком.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба «Кредитпромбанка».

Согласно сообщению, наблюдательный совет банка в рамках интеграции с "Дельта Банком" принял решение о ликвидации 12 филиалов банка. С 26 августа ликвидируется Одесский филиал, со 2 сентября — Луганский, Запорожский и Кременчугский филиалы, с 9 сентября — Николаевский, Днепропетровский, Харьковский и Херсонский филиалы, с 16 сентября — Львовский, Волынский, Донбасский и Винницкий филиалы. Во избежание недоразумений банк рекомендует клиентам указанных филиалов обратиться к ним для переоформления договоров с «Дельта Банком» об открытии счетов.

Как сообщал УНИАН, в мае текущего года семь отделений «Кредитпромбанка» прекратили работу в связи с объединением банка с «Дельта Банком».

Сделка по приобретению основным акционером «Дельта Банка» Николаем Лагуном 100% акций «Кредитпромбанка» завершена 28 февраля, процесс слияния банков планировалось завершить до 1 июля.

Справка УНИАН. «Кредитпромбанк» (Киев) работает на рынке Украины с 1997 года и входит в группу крупнейших банков Украины.

«Дельта Банк» работает на рынке Украины с 2006 года и входит в группу крупнейших банков Украины. Основными владельцами банка являются бизнесмен Николай Лагун (70,61% акций банка) и компания Cargill Financial Services International Inc. (США, 29,39%).

В июле текущего года компания, связанная с «Дельта Банком» Николая Лагуна, подписала соглашение с Alpha Bank (Греция) о приобретении 100% акций «Астра Банка». В конце марта Лагун подписал документы о приобретении 99,99% акций «Сведбанка», дочерней структуры Swedbank AB (Швеция) в Украине.