«УниКредит Банк» присоединится к «Укрсоцбанку»

Акционеры «Укрсоцбанка» намерены утвердить решение о присоединении «УниКредит Банка», а также о назначении нового правления и наблюдательного совета объединенного банка на общем собрании 5 августа.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба «Укрсоцбанка».

Согласно сообщению, соответствующие вопросы внесены в обновленную повестку дня предстоящего собрания. Также в повестку внесены вопросы об утверждении условий договора о присоединении «УниКредит Банка» к «Укрсоцбанку», назначении комиссии по проведению реорганизации, о составе правления и наблюдательного совета «Укрсоцбанка» после реорганизации.

Как сообщал УНИАН, один из крупнейших в Польше банков Pekao продал 100% акций принадлежащего ему в Украине UniCredit Bank своему главному акционеру, итальянской группе UniCredit, за 166,35 млн долл. в связи с желанием сконцентрироваться на польском рынке. Наблюдательный совет «УниКредит Банка» согласно решению нового акционера возглавил председатель правления «Укрсоцбанка» Грациано Камели.

Справка УНИАН. «Укрсоцбанк» работает на рынке Украины с 1990 года и входит в группу крупнейших банков.

«УниКредит Банк» (ранее - банк «Пекао», г.Луцк) работает на рынке Украины с 1997 года и входит в группу крупных банков.

Банки входят в состав международной финансовой группы UniCredit Group, Италия. До конца этого года запланировано их слияние и завершение перехода на единый баланс.