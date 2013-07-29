Банкиры ЕС могут лишиться части премиальных выплат

Банкиры стран Евросоюза могут лишиться части своих премиальных выплат, если капитал банка, в котором они работают, упадет ниже определенного порога.

ЕВА начала в понедельник консультации по соответствующему законопроекту, говорится в сообщении организации. Консультации продляться до 29 октября текущего года. "ЕВА ожидает завершить работу над законопроектом в начале 2014 года и передать его Еврокомиссии на одобрение к 31 марта 2014 года", - говорится в пресс-релизе организации.

Ранее в ЕС был принят закон о лимитировании бонусов банкирам двумя годовыми зарплатами, который вступит в силу с 2014 года. Это касается банкиров с основным окладом более 500 тысяч евро в год, большинство которых работают в Лондоне, сообщает РИА Новости со ссылкой на Рейтер.

По существующим правилам, до половины бонусов может быть выплачено наличными, а остальная часть - акциями, которые могут быть проданы в будущем. Новый закон дает возможность использовать в начислении бонусов другие инструменты, такие как облигации, отмечает Рейтер. ЕВА в понедельник опубликовала предложения по условиям использования таких инструментов, в том числе, когда они могут быть списаны, если банк попадает в трудную ситуацию.

Если для целей выплаты бонусов использовались определенные облигации (так называемые CoCos, бонды, которые могут быть конвертированы в акции), то они должны быть списаны, если капитал банка (показатель total tier 1 capital) опустился ниже 8,5% от взвешенных по риску активов, пишет ЕВА.