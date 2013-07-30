МВФ одобрил выделение Греции очередного транша

Руководство Международного валютного фонда (МВФ) одобрило выделение Греции очередного транша в размере 1,72 миллиарда евро, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-службу фонда.

Как отмечается, таким образом общий объем средств, выделенных Афинам, достиг 8,24 миллиарда евро.

Глава МВФ Кристин Лагард обратила внимание на "достойный похвалы прогресс", которого в последнее время греческому правительству удалось добиться в "сокращении бюджетных и внешних дисбалансов". Однако она подчеркнула и необходимость принятия дальнейших шагов по стабилизации экономической обстановки в стране. В частности, по ее мнению, "нужны дополнительные реформаторские усилия, которые являются ключевым условием для дальнейшего восстановления экономики". Речь идет "о более глубоких преобразованиях в государственном секторе", которые "чрезвычайно важны для осуществления преобразований в бюджетной сфере".

Лагард считает, что Греции также необходимо "адекватно подготовиться и успешно внедрить преобразованный налог на прибыль и ввести налог на недвижимость". Наряду с этим директор-распорядитель МВФ назвала "чрезвычайно важным избежание такой налоговой политики, которая привела бы к сокращению доходов". Она также высказалась за более серьезные структурные реформы, отметив, что усилия должны концентрироваться на увеличении производительности и экономического роста.