Банк JPMorgan Chase обвинили в манипуляции ценами на электроэнергию

Власти США обвинили один из крупнейших банков страны "Джей- Пи Морган Чейз" (JPMorgan Chase) в манипуляции ценами на электроэнергию, сообщает ИТАР-ТАСС.

Согласно его публикации, претензии к "Джей-Пи Морган Чейз" изложены в заявлении Федеральной комиссии по энергетическому регулированию, входящей в структуру министерства энергетики США. По данным комиссии, в период с сентября 2010 года по июнь 2011 года подразделение этого банка совершало торговые операции с целью получения завышенных платежей от электроэнергетических компаний в штатах Среднего Запада и в Калифорнии.

"Джей-Пи Морган Чейз" готов снять претензии федеральных властей во внесудебном порядке. Банк согласен понести наказание, в том числе заплатить штраф в размере около 400 млн долларов.