«VAB Банк» за полгода получил 378 тыс. грн прибыли

Входящий в группу крупных «VAB Банк» в первом полугодии 2013 года получил 378 тыс. грн прибыли, в то время как за аналогичный период прошлого года убыток банка составил 383,99 млн грн.

Об этом банк сообщил в отчетности, опубликованной на официальном сайте.

Согласно отчетности, в первом полугодии по сравнению с началом года активы банка выросли на 22,03% - до 16,209 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 23,06%, до 9,395 млрд грн, обязательства - на 18,42%, до 14,309 млрд грн, средства клиентов – на 22,42%, до 9,841 млрд грн, собственный капитал - на 58,36%, до 1,900 млрд грн, уставный капитал не изменился и составляет 2,349 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, «VAB Банк» в первом квартале 2013 года получил 148 тыс. грн прибыли, в то время как в первом квартале 2012 года убыток банка составил 20,4 млн грн. В 2012 году банк получил убыток в размере 232,40 млн грн.

«VAB Банк» работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупных банков по активам. Основным владельцем банка является собственник одного из крупнейших аграрных производителей Украины Ukrlandfarming Олег Бахматюк, владеющий акциями банка через компанию Quickcom Limited (Кипр, 82,9402% акций банка).