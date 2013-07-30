Предприниматели Киева вдвое увеличили объем платежей по единому налогу

Физические лица - предприниматели, зарегистрированные и работающие в Киеве, в январе – июне увеличили объем отчислений по единому налогу на 47% - до 333,6 млн грн против 158 млн грн за аналогичный период прошлого года. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Киеве.

«Вместе с тем с начала года налоговики аннулировали 1128 свидетельств плательщика единого налога по причине неуплаты накопленного налогового долга», - сообщили в управлении Миндоходов.

В целом, по информации ведомства, на учете в налоговых инспекциях Киева пребывают 93,4 тыс. физлиц-предпринимателей, плательщиков единого налога.

Как сообщал УНИАН, в целом по Украине объем поступлений в государственный бюджет от уплаты единого налога налогоплательщиками, работающими на упрощенной системе налогообложения, за первое полугодие текущего года вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого года – до 3,1 млрд грн.