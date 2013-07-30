Миндоходов Киева выявило незаконные заявки на возмещение НДС на 592 млн грн

Сотрудники Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Киеве за первое полугодие выявили 59 фактов незаконных заявок на возмещение НДС общим объемом 592 млн грн, по результатам которых начаты 18 досудебных расследований.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, по информации Миндоходов столицы, в январе-июне зафиксировано более 100 случаев нарушений процедуры оформления и проведения тендерных процедур. «В Киеве выявлены 107 таких правонарушений. Из общей суммы причиненного ущерба в бюджет возмещено 88 млн грн», - сообщили в Миндоходов, не называя при этом общей суммы убытков, причиненных в рамках проведения государственных закупок.

Как сообщал УНИАН, сотрудники следственного управления финансовых расследований Главного управления Министерства доходов и сборов в Киеве с начала года закрыли 11 конвертационных центров и зафиксировали 536 правонарушений в сфере налогообложения, из которых более половины (276 случаев) признаны особо тяжкими.