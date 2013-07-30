Убыток «Кредитпромбанка» за полгода составил 556 млн грн

Входящий в группу крупных «Кредитпромбанк» в первом полугодии 2013 года получил 556,118 млн грн убытка, в то время как за аналогичный период прошлого года прибыль банка составила 1,622 млн грн.

Об этом банк сообщил в отчетности, опубликованной на официальном сайте.

Согласно отчетности, в первом полугодии по сравнению с началом года активы банка снизились на 45,33% - до 6,676 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 52,36%, до 4,809 млрд грн, обязательства – на 49,46%, до 5,130 млрд грн, средства клиентов – на 66,73%, до 2,005 млрд грн, собственный капитал - на 25,04%, до 1,545 млрд грн, уставный капитал не изменился и составляет 2,636 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, «Кредитпромбанк» в первом квартале 2013 года получил 139,31 млн грн убытка против 3,1 млн грн прибыли в первом квартале 2012 года. В 2012 году банк получил убыток в размере 48,87 млн грн.

Справка УНИАН. «Кредитпромбанк» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1997 года и входит в группу крупных банков. В марте текущего года собственник «Дельта Банка» Николай Лагун сконцентрировал 100% акций «Кредитпромбанка», процесс его слияния с «Дельта Банком» планировалось завершить до 1 июля.

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