Украина на текущей неделе может выпустить 5-летние евробонды по ставке 9% - эксперт

Украина на текущей неделе может выпустить 5-летние евробонды по ставке 9%, что будет соответствовать уровню доходности прошлогоднего июльского выпуска.

Такое мнение высказал УНИАН аналитик рынка облигаций группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Тарас Котович.

По словам эксперта, для обеспечения предстоящих выплат МВФ и по прочим займам Министерству финансов нужны средства в иностранной валюте. Для привлечения средств в ближайшее время может быть осуществлён выпуск еврооблигаций, если банки-организаторы выпуска смогут найти достаточный объём спроса. Эксперт полагает, что выпуск может быть уже в ближайшие дни, поскольку ситуация на рынке еврооблигаций относительно стабильна в преддверии публикации очередной статистики по США в конце этой недели.

«В данный момент вполне может быть осуществлён выпуск 5-летних облигаций по ставке немногим выше 9,0%, что будет соответствовать уровню доходности прошлогоднего выпуска в середине июля по ставке 9,25%. Если данное "окно" не будет использовано и статистика, опубликованная в пятницу, будет свидетельствовать об улучшении экономической ситуации в США, ставки по обязательствам США снова могут вырасти, существенно повысив стоимость займов для Украины, таким образом усложнив расчеты по долгу в августе», - прокомментировал Котович.

По оценкам эксперта, главной причиной снижения госдолга по итогам июня, как и по итогам мая текущего года, стало погашение еврооблигаций, для которого были использованы средства от выпуска новых еврооблигаций в феврале и апреле, а также внутренние займы, привлечённые в мае. «Фактически в мае и июне Минфин привлекал средств меньше, чем осуществлял выплат, обеспечив такую динамику, в то же время существенно увеличив сумму госдолга по сравнению с началом года», - пояснил эксперт.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2013 года Украина провела успешное доразмещение 10-летних суверенных евробондов на 1 млрд долл. с доходностью 7,625%, в апреле - на 1,25 млрд долл. с доходностью 7,5%.

В 2013 году, по прогнозу Минфина, Украина может занять на внешних рынках порядка 34,2 млрд грн, что по текущему курсу составляет около 4,3 млрд долл. США.

По словам директора департамента долговой и международной финансовой политики Министерства финансов Украины Галины Пахачук, Минфин готов выйти на рынок заимствований при условии приемлемой цены на размещаемые бумаги, при этом нынешняя цена в 10% годовых остается слишком высокой.

Во второй половине 2013 года властям предстоит выплатить 5,6 млрд долл., из которых 3,6 млрд долл. приходится на Минфин, 1,7 млрд долл - на НБУ, а остальное, в виде процентных платежей, - на «Нафтогаз», Киевский горсовет, госбанки, «Укрзализныцю» и компанию «Финансирование инфраструктурных проектов». На 3-й квартал приходится 3,1 млрд долл., на 4-й - 2,6 млрд долл. платежей.