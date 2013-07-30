Украинцы задекларировали 48,7 млрд грн

Министерство доходов и сборов Украины в рамках декларационной кампании 2013 года приняло и обработало 665 тыс. деклараций о доходах, полученных в 2012 году, на общую сумму 48,7 млрд грн, из которых 24 млрд грн задекларировали 3770 миллионеров, проживающих в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно сообщению, доходы в объеме более 1 млрд грн задекларировали 4 гражданина Украины.

Кроме того, Миндоходов намерено с января 2014 года рассылать напоминания о необходимости задекларировать доходы, полученные в 2013 году, по электронной почте, поскольку за такой способ уведомления высказались 99% из 3,4 тыс. респондентов, принявших участие в специальном опросе, проходившем на веб-портале Миндоходов на протяжении июля.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году в органы налоговой службы декларации об имущественном состоянии и доходах, полученных в 2011 году, подали 624,6 тыс. граждан Украины. Общая сумма задекларированного гражданами дохода составила 36,6 млрд грн.

В июне 2013 года министр доходов и сборов Александр Клименко заявлял, что министерство в сотрудничестве с иностранными консультантами рассчитывает к сентябрю разработать и представить на всеобщее обсуждение собственную модель всеобщего декларирования доходов граждан. А собственно практика всеобщего декларирования доходов может быть введена уже в 2014 году, когда профильные службы досконально изучат лучший мировой опыт в этой сфере.