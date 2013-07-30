Шотландия, в случае обретения независимости, возьмет часть долга Британии - министр

В случае обретения независимости Шотландия готова взять на себя часть национального долга Великобритании, поскольку под контролем Глазго окажутся значительные запасы нефти, заявил первый министр Шотландии Алекс Салмонд, сообщает РИА «Новости».

По его словам, с одной стороны, эти запасы принесут в ближайшие 50 лет многие миллиарды фунтов стерлингов. "Но с другой, у Великобритании огромный суверенный долг. Поэтому, если мы берем себе долю ресурсов, то мы тогда должны и взять такую же долю обязательств", - сказал Алекс Салмонд в интервью телеканалу Russia Today.

Согласно прогнозу агентства Fitch Ratings, Шотландия после возможного обретения независимости получит порядка 90% запасов нефти в Северном море и только около 9% госдолга Великобритании.

По словам первого министра, Шотландия многое выиграет, если станет независимой от Лондона. "Если бы Шотландия была независимой на протяжении последних пяти лет, то каждый шотландец был бы богаче на 1600 фунтов. Но дело, конечно, не только в финансах. Шотландии нужна независимость не для того, чтобы стать богаче. Шотландия - это народ, страна, которые должны иметь собственное управление. Такое управление будет гораздо более эффективным, чем какое-то стороннее руководство", - подчеркнул Салмонд.

Он также поддержал вступление Шотландии как независимого государства в Евросоюз. "Если Шотландия будет членом Евросоюза, она сможет полностью распоряжаться своими доходами. Сегодня мы контролируем менее 10%. Поэтому 10% - это не независимость. Независимость - это 100%, пусть даже и в составе Евросоюза", - отметил Салмонд.

Шотландия является частью Великобритании с 1707 года. Референдум по вопросу независимости от Соединенного Королевства пройдет в сентябре 2014 года. Согласно опросам, большинство жителей Шотландии выступает за сохранение этой части королевства в составе Великобритании, однако отрыв от сторонников независимости весьма незначительный. Все три крупные партии Великобритании выступают против независимой Шотландии.