Украинцам по электронной почте будут напоминать о необходимости задекларировать доходы

Министерство доходов и сборов Украины намерено с января 2014 года рассылать напоминания о необходимости задекларировать доходы, полученные в 2013 году, по электронной почте, сообщили УНИАН в пресс-службе Миндоходов.

По информации министерства, «за» такой способ напоминания высказались 99% из 3,4 тыс. респондентов, принявших участие в специальном опросе, проходившем на веб-портале Миндоходов на протяжении июля.

«Только 0,4% хотели бы получать напоминание на мобильный телефон и 0,1% - по почтовой связи или лично», - сообщили в Миндоходов.

Как сообщал УНИАН, по итогам декларационной кампании 2013 года Министерство доходов и сборов Украины приняло и обработало 665 тыс. деклараций о доходах, полученных в 2012 году, на общую сумму 48,7 млрд грн, из которых 24 млрд грн задекларировали 3770 миллионеров, проживающих в Украине. Доходы в объеме более 1 млрд грн задекларировали 4 гражданина Украины.

Ранее министр доходов и сборов Александр Клименко заявлял, что министерство в сотрудничестве с иностранными консультантами рассчитывает к сентябрю разработать и представить на всеобщее обсуждение собственную модель всеобщего декларирования доходов граждан.