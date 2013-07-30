В Германии ускорились темпы инфляции

Инфляция в Германии в июле, по предварительным данным, ускорилась до 1,9% в годовом выражении с 1,8% в июне, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны, сообщает РИА «Новости».

В месячном исчислении потребительские цены в крупнейшей экономике Европы выросли на 0,5%.

Таким образом, статистика оказалось хуже прогнозов. Аналитики полагали, что годовая инфляция в стране, напротив, замедлилась до 1,7%, а в месячном исчислении составила 0,3%.

Гармонизированный индекс потребительских цен, рассчитываемый для межъевропейских сопоставлений, по предварительной оценке, вырос в отчетном месяце на 1,9% в годовом исчислении и на 0,4% - в месячном. Аналитики ожидали снижения показателя до 1,8% с 1,9% месяцем ранее в годовом исчислении и роста на 0,3% - в месячном.

Федеральное статистическое бюро страны (Destatis) ежемесячно публикует данные по инфляции с последующим их уточнением. Индекс потребительских цен отражает динамику цен на товары и услуги, приобретенные домохозяйствами, включая оплату услуг аренды, затраты на продукты питания, одежду и покупку автомобилей, а также расходы на услуги парикмахера, химчистку и ремонтные работы. Для отслеживания инфляции в масштабах еврозоны и ЕС используется гармонизированный индекс потребительских цен.