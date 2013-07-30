На закрытии межбанка гривня повысилась к доллару

Во вторник, 30 июля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США повысились до 8,1265/8,1280 грн/долл. с 8,1270/8,1310 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на закрытии торгов котировки гривни по отношению к евро понизились до 10,7990/10,8050 грн/евро с 10,7850/10,7930 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю на закрытии торгов котировки гривни повысились - до 0,2466/0,2471 грн/рубль с 0,2470/0,2475 на 12:00.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3250/1,3300.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 29 июля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,1270/8,1305 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 10,7880/10,7970 грн/евро, по отношению к российскому рублю - на уровне 0,2483/0,2487 грн/рубль.