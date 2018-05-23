Бюджет-2013: «резать» будут по-живому

О пересмотре госбюджета на 2013 год власть заговорила буквально на следующий день после его утверждения. Премьер Николай Азаров клятвенно обещал региональным элитам пересмотреть главный финансовый документ страны по результатам первого квартала. Но так и не сдержал свое слово. Позже президент Виктор Янукович публично потребовал от правительства пересмотреть госбюджет по итогам первого полугодия. Но и это не было осуществлено. Однако текущее состояние украинской экономики такого, что власти осенью придется вносить коррективы в бюджет-2013.

«Я думаю, что уже в сентябре – мы будем выносить», - заявил журналистам на прошлой неделе первый вице-премьер Сергей Арбузов, имея в виду изменения в бюджет. Аналогичную позицию занял и Минфин. «Существует непростая ситуация с обеспечением выполнения госбюджета. Поэтому по итогам девяти месяцев будут приняты соответствующие правительственные решения и направлены в парламент на пересмотр именно такого показателя», - призналась директор департамента долговой и международной политики Минфина Галина Пахарчук.

Состояние экономики: стабильно тяжелое

В первом полугодии продолжилось падение промышленного производства, замедлился внешнеторговый оборот, произошел спад в реальном секторе экономики. Это не могло не отразится на доходах казны. Так, по итогам первого полугодия 2013 года в госбюджет поступило 162,6 млрд грн. Данный показатель на 0,3 млрд грн (0,2%) меньше аналогичного показателя прошлого года. Отставание не столь критично, но тренд падения доходов казны стал устойчивым со второго квартала, когда доходы госбюджета сразу упали на 8,2%.

«Основной причиной такого перелома стало падение поступлений из ключевых источников: НДС (-8% в мае) и налога на прибыль (-37% в мае). Такой результат стал естественным следствием нарастающих проблем в реальном секторе и низкой инфляции», - считает Александр Паращий, руководитель аналитического департамента инвестиционной компании Concorde Capital. До апреля текущего года эффект от негатива в реальном секторе с лихвой компенсировался авансовыми налоговыми платежами и поддержкой НБУ (внесение в доходную часть бюджета ожидаемой прибыли Нацбанка). Но впоследствии ситуация радикально поменялась — идет сокращение бюджетных поступлений уже третий месяц к ряду.

Предпосылок к изменению ситуации к лучшему не предвидится и во втором полугодии. Один из генераторов валютной выручки в стране - металлургический сектор - продолжает нести миллиардные убытки из-за дорогого сырья и снижения цен на черные металлы на внешних рынках. За 5 месяцев 2013 г. объем украинского экспорта черных металлов в денежном выражении упал на 12,5% и убыток металлургической отрасли составил 4,5 млрд грн. Не лучше обстоят дела и в других базовых отраслях. «Если во 2-й половине года не произойдет кардинальных перемен в лучшую сторону (а предпосылок для этого пока не видно), то изменение реального ВВП по итогам года вряд ли будет со знаком плюс. Наш базовый прогноз предусматривает снижение реального ВВП в 2013 году на 0,3%», - уверен Александр Кушнарев, аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал». В связи с этим эксперты прогнозируют, что к концу текущего года кассовый дефицит госфинансов (с учётом потребностей «Нафтогаза») будет составлять 70 млрд. грн., или 4,7% ВВП.

Бюджет-2013: секвестр неизбежен

В условиях сокращения поступлений в казну уменьшение бюджетных расходов вполне эффективный и рыночный ход. Однако власть дает понять, что рассмотрит этот вариант в самую последнюю очередь. «У нас очень жесткий бюджет, я не знаю, куда еще жестче сделать. Это будет уже некорректно», - сразу ответил первый вице-премьер Арбузов.

Но «резать расходы» все равно придется. Скорее всего, Кабмин может приостановить финансирование строительства крупных инфраструктурных объектов. Кроме того, могут сократить все компенсации из госбюджета предприятиям и местным бюджетам за разницу в тарифах, за проезд в общественном транспорте и т.д.

По мнению Николая Ивченко, руководителя информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине, бюджет, скорее всего, будет пересматриваться по так называемым инвестиционным статьям и статьям развития. В полном объеме, правительство попытается финансировать лишь защищенные статьи (зарплаты, соцвыплаты, обслуживание долга), но все-таки у экспертов существуют опасения, что при сохранении тенденции сокращения доходов к концу года может быть напряжение даже по этим платежам.

В поисках «компенсаторов»

«Правительство будет пытаться искать внутренние резервы и дополнительные источники доходов», - объяснил «политику» народный депутат от провластной Партии регионов Владислав Лукьянов, давая понять, что говорить о сокращении расходов бюджета очень преждевременно.

В первую очередь власть пойдет по излюбленному пути — попытке пополнить казну за счет усиления административного давления на бизнес. Шаги в этом направлении уже сделаны. Во-первых, принят закон о трансфертном ценообразовании в очень жесткой редакции. Он наделяет Министерство доходов и сборов большими полномочиями. Министр доходов Александр Клименко уверял, что в казну от действия вышеупомянутого закона в течении трех лет дополнительно поступит 20 млрд. грн.

Во-вторых, в страну вернули векселя, которыми будут бизнесу возмещать задолженность по НДС. В законе сказано, что все будет добровольно, однако в это практически никто не верит. «Относительно эффективности векселей – пока трудно сказать, поскольку еще не прописан четкий механизм их обращения. Но квази-деньги всегда менее ликвидные, а поэтому они снизят ликвидность предприятий и только усугубят ситуацию в реальном секторе. Особенно это будет проблемой для бюджета, если векселями можно будет расплачиваться по налогам – тогда на выходе бюджет получит в своем распоряжении еще меньше живых денег», - отметил УНИАН Александр Паращий.

Еще одним источником финансирования могли бы стать поступления от приватизации. Но в это из-за ухудшающего инвестиционного климата верится с трудом. Иностранные инвесторы стараются побыстрее вывести деньги из Украины, а отнюдь не инвестировать.

Заимствования или эмиссия?

В первом полугодии бюджетный дефицит почти на половину финансировался за счёт валютных заимствований на внутреннем или внешнем рынках. Это позволило покрыть фискальный разрыв не эмиссионным способом. Однако во втором полугодии так жить станет гораздо сложнее.

«До конца года планируется, как минимум, два выхода Украины на рынок еврооблигаций, что даст возможность привлечь 2-3 млрд. долларов. Также, последние дни активизировались продажи внутренних валютных ОВГЗ: за первые 6 месяцев их было продано на сумму 2,636 млрд. долларов. Не исключено, что Минфин будет более активно выходить с размещениями гривневых ОВГЗ», - отметил Ивченко.

Другие эксперты считают, что увеличивающийся дефицит бюджета и предстоящие выплаты по внешнему долгу во втором полугодии заставят правительство пойти на прямую эмиссию гривны в размере 35 млрд. Но в таком случае Кабмину предстоит решать еще одну задачу — сохранение стабильности национальной валюты.

Гораздо лучше для властей было возобновить сотрудничество с ключевым кредитором Украины — Международным валютным фондом. Первый вице-премьер Арбузов в начале 2013 года заявлял, что достичь успеха на переговорах с МВФ будет проще пареной репы, надеясь подписать новый меморандум на получение 15 млрд. долларов. Однако переговоры зашли в тупик из-за требования МВФ повысить тариф на газ для населения.

Готова ли власть выполнить эти требования, станет известно не раньше ноября, когда снова возобновляться переговоры. Сейчас ясно лишь одно: госфинансы находятся в очень плачевном состоянии, и вылечить их безболезненно вряд ли удастся.

Ксения Обуховская (УНИАН)