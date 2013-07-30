Власти Китая намерены поддерживать экономику

Власти Китая подтвердили курс на реструктуризацию второй по величине экономики в мире после падения экспорта до уровней, которые ранее фиксировались в начале мирового финансового кризиса, замедления промпроизводства и инвестиций, передают Вести.ru.

Агентство Xinhua сообщило со ссылкой на председателя КНР Си Цзиньпина о том, что власти будут поддерживать устойчивый экономический рост во второй половине года на фоне чрезвычайно сложных внутренних и внешних условий. При этом Китай будет придерживаться разумной денежно-кредитной политики и активной финансовой позиции.

Правительство страны ориентируется на рост в этом году на уровне 7,5%, но эта цель может не быть достигнута, так как зафиксирован второй квартальный спад подряд. Кроме этого, власти также стараются справиться с ростом долгов органов местного самоуправления и сдерживают кредитования, опасаясь роста рисков в финансовом секторе. Хотя это в конечном итоге должно улучшить управление ликвидностью в банках, темпы экономического роста могут замедлиться дополнительно.

Ранее Си Цзиньпин говорил, что ключевым моментом в реструктуризации экономики является сокращение избыточных мощностей.

Премьер-министр Ли Кэцян на прошлой неделе заявил, что уровень в 7% является пороговым и ниже этой отметки экономический рост не опустится.