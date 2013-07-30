ООН прогнозирует рост экономик африканских стран

Аналитики и эксперты ООН и Африканского банка развития в своем ежегодном отчете сообщили, что экономика африканского континента в этом и следующем году будет продолжать расти, сообщает Русская служба Би-би-си.

Африка, как отмечается в докладе "Африканская экономическая перспектива", остается одним из регионов мира, который продолжает развиваться на фоне всеобщего спада.

В частности, по мнению аналитиков, в этом году общие показатели роста будут равны 4,8%, а в 2014 – 5,3%.

Тем не менее, в докладе отмечается, что в Африке еще слишком велик разрыв между богатыми и бедными, и проблема нищеты населения стоит очень остро.