Прибыль Deutsche Bank упала почти в 2 раза

Крупнейший банк Германии - Deutsche Bank - сообщил о сокращении прибыли по итогам I квартала почти в два раза, что связано с ростом отчислений в резервы, сообщают Вести.ru.

Чистая прибыль сократилась на 49% и составила 334 млн евро по сравнению с 666 млн евро годом ранее.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали роста прибыли до 767,6 млн евро, то есть на 15,3%

Выручка банка выросла на 2% и составила 8,215 млрд евро, годом ранее показатель составил 8,02 млрд евро.

Прибыль до налогов упала на 19% до 792 млн евро.

При этом резко выросли отчисления на покрытие убытков по безнадежным кредитам. Показатель составил 418 млн евро, тогда как по итогам I квартала 2012 г. он находился на уровне 473 млн евро. Резервы в свою очередь выросли до 3 млрд евро по состоянию на 30 июня.

Показатель достаточности капитала первого уровня у Deutsche Bank находится на уровне 10%.