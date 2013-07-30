Минфин привлек в госбюджет 34,3 млн грн и 86,5 млн долл. на ОВГЗ-аукционе 30 июля

Министерство финансов Украины во вторник, 30 июля, привлекло в государственный бюджет 34,332 млн грн и 86,505 млн долл. на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

Согласно сообщению, в отличие от предыдущего аукциона, основная доля средств привлечена в результате размещения облигаций, номинированных в иностранной валюте (долларах США), при этом Минфин сохранил ставку доходности на прежнем уровне, но сократил срок обращения облигаций с двух до полутора лет. По итогам аукциона Минфин привлек в госбюджет 86,505 млн долл., удовлетворив четыре из восьми поданных заявок на приобретение полуторагодовых облигаций с доходностью 8,25% годовых.

В результате размещения облигаций, номинированных в национальной валюте, Минфин привлек в госбюджет 19,678 млн грн, удовлетворив одну из двух поданных заявок на приобретение гособлигаций сроком обращения 77 дней с доходностью 7,75%, а также 14,654 млн грн в результате удовлетворения двух поданных заявок на приобретение 5-летних гособлигаций с доходностью 14,25%. Как и на предыдущем аукционе, инвесторы снова не подали ни одной заявки на приобретение 7-летних облигаций с номинальной доходностью 14,30% и номинальным объемом выпуска 805 млн грн.

По информации Минфина, в результате проведенного размещения в госбюджет привлечено 725,763 млн грн (по курсу Нацбанка), при этом размер госдолга находится в пределах, предусмотренных Бюджетным кодексом Украины и Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Как сообщал УНИАН, Минфин на аукционе по продаже ОВГЗ 23 июля привлек в госбюджет 1,209 млрд грн и 5,059 млн долл., 18 июля - 388,806 млн грн, 16 июля - 3,376 млрд грн и 206,871 млн долл., 9 июля - 2,076 млрд грн, 2 июля - 2,057 млрд грн.

По состоянию на 30 июля 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составляет 234,190 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 135,340 млрд грн, в собственности банков - 84,841 млрд грн, нерезидентов - 4,446 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства по состоянию на 29 июля, в январе-июле в госбюджет поступило 86,322 млрд грн от государственных заимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение госдолга за этот период составили 39,809 млрд грн, на обслуживание госдолга — 16,798 млрд грн.

В 2012 году Министерство финансов Украины в результате проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года составляет 483 млрд грн (30-31% ВВП).