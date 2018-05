Завершена рекапитализация Bank of Cyprus

Процесс рекапитализации Bank of Cyprus, начатый в марте 2013 года в связи с финансовым кризисом, завершился, часть депозитов будет разблокирована, а управление перейдет к переходному совету директоров, говорится в совместном заявлении Министерства финансов и Центрального банка Кипра, сообщает РИА «Новости».

"Сегодня завершен длительный период неопределенности. Окончательная доля незастрахованных депозитов, конвертируемых в акционерный капитал, составит 47,5%, основной капитал Банка Кипра, по оценкам, вырастет примерно на 12%", - говорится в документе. По данным финансовых властей, рекапитализация банка обеспечит высокую базу капитала первого уровня, превышающую необходимые минимальные требования (Common Equity Tier 1).

По оценке СМИ, в акции Bank of Cyprus всего будет конвертировано 4,050 миллиарда евро депозитов - 3,2 миллиарда евро были переведены в акции при "стрижке" 37,5% акций и 850 миллионов евро конвертируются при новом списании средств с депозитов.

С завершением санации Bank of Cyprus будут разблокированы 12% заблокированных депозитов (5% от общего числа депозитов). Остальная часть вкладов будет разделена поровну на три отдельных депозита со сроком шесть, девять и двенадцать месяцев с правом продления на такой же срок. Процентная ставка для них будет выше, чем для других вкладов в Bank of Cyprus. Незастрахованные вклады банка Laiki будут компенсированы акциями - в объеме около 18% от уставного капитала нового Bank of Cyprus.

Структура акционеров Банка Кипра будет изменена таким образом, что все акционеры будут владельцами обыкновенных акций. Новая структура будет соответствовать требованиям ЕС к капиталу. "Рекапитализация Bank of Cyprus и его выход из режима санации являются важными вехами для укрепления финансового положения банка и стабилизации всего финансового сектора", - говорится в заявлении ЦБ и минфина Кипра.