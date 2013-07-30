Госдолг возобновит рост в июле и по итогам года достигнет 40% ВВП – эксперты

Рост государственного долга, после снижения два месяца подряд, возобновится уже по итогам июля, и до конца года госдолг достигнет 40% ВВП, считают опрошенные УНИАН эксперты.

Как прокомментировал УНИАН руководитель аналитического департамента инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий, госдолг в июне снизился в результате выплаты 1 млрд долл. по еврооблигациям 2003 года. «Сокращение по внешним обязательствам частично компенсировалось увеличением внутреннего долга (на 4,4 млрд грн), что было обусловлено необходимостью покрывать бюджетный дефицит. В июле госдолг возобновит рост, поскольку уже до сегодняшнего дня Минфин привлек на внутреннем рынке 10,8 млрд грн, тогда как выплачивать в июле нужно было всего 5,3 млрд грн. А на 30 июля запланировано еще одно размещение ОВГЗ», - пояснил эксперт. По его словам, даже 400 млн долл., которые будут выплачиваться по обязательствам перед Международным валютным фондом до конца месяца, не компенсируют активных привлечений на внутреннем рынке в этом месяце. «Относительно перспектив на второе полугодие, то, по нашим оценкам, для покрытия дефицита бюджета (с учетом дополнительного финансирования для НАК «Нафтогаз Украины» на 10,7 млрд грн) нужно будет около 40 млрд грн дополнительного финансирования, что обещает рост государственного долга до уровня 39,5% ВВП в 2013 году», - прогнозирует Паращий.

Аналитик рынка облигаций группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Тарас Котович в комментарии УНИАН также отметил, что главной причиной снижения госдолга по итогам июня стало погашение еврооблигаций, для которого были использованы средства от выпуска новых еврооблигаций в феврале и апреле, а также внутренние займы, привлеченные в мае. «Фактически, в мае и июне Минфин привлекал средств меньше, чем осуществлял выплат, обеспечив такую динамику, в то же время существенно увеличив сумму госдолга по сравнению с началом года», - пояснил эксперт. По его словам, для обеспечения предстоящих выплат МВФ и по прочим займам Минфину нужны средства в иностранной валюте, для привлечения которых может быть осуществлен выпуск еврооблигаций уже в ближайшее время.

Руководитель аналитического департамента инвестиционной группы «Арт Капитал» Игорь Путилин полагает, что правительство будет привлекать валютные заимствования на внутреннем рынке через валютные ОВГЗ. «Мы полагаем, при нынешних ставках доходности Украина не будет размещать еврооблигации. На текущий момент с доходностью ниже 8% котируются только двухлетние евробонды. Но столь краткосрочные заимствования правительство Украины не интересуют. Скорее всего, в августе ситуация существенно не изменится и правительству придется привлекать валютные заимствования на внутреннем рынке через валютные ОВГЗ», - прокомментировал эксперт.

По его словам, с 2010 года отношение внешнего долга к ВВП сократилось с 26% до 20%, и в то же время за этот период выросла доля внутреннего долга с 14% до 17%. "Данная тенденция имела ярко выраженный характер в июне 2013 года. Внешний долг сократился на 7,6 млрд грн в результате погашения еврооблигаций на 1 млрд долл., тогда как внутренний долг вырос на 4 млрд грн», - пояснил Путилин.

Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за июнь 2013 года снизилась на 382 млн долл., или на 0,56%, - до 68,197 млрд долл., в гривневом эквиваленте в июне общая сумма госдолга снизилась на 3,058 млрд грн или на 0,56% - до 545,096 млрд грн. В январе-июне по сравнению с началом года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины выросла на 3,702 млрд долл., или на 5,43%..

Государственный и гарантированный государством долг Украины в 2012 году вырос на 8,9% и на 31 декабря 2012 года составлял 515,51 млрд грн, или 64,495 млрд долл.

Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год» установлен предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года в размере 483 млрд грн.