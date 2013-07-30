Центризбирком запросил из бюджета более 67 млн грн

Центральная избирательная комиссия утвердила объемы расходов для включения в бюджетные запросы по трем бюджетным программам в проект Государственного бюджета Украины на 2014 год.

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата Центризбиркома, соответствующее решение принято на заседание Центральной избирательной комиссии, которое провел председатель ЦИК Михаил Охендовский.

Комиссия, в частности утвердила объем расходов по бюджетной программе 6731050 "Функционирование Государственного реестра избирателей" в сумме 25,04 млн гривень, по бюджетной программе 6731020 "Проведение выборов народных депутатов Украины" – 23,7 млн гривень, по бюджетной программе 6741020 "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на проведение выборов депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей" – 19 млн гривень.

Кроме того, рассмотрев соответствующее заявление, ЦИК отменил регистрацию кандидата в народные депутаты Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе Сергея Кудлаенко, включенного в избирательный список политической партии Всеукраинское объединение "Батькивщина" под № 81, исключив его из указанного избирательного списка.

В завершение заседания рассмотрен текущий вопрос функционирования Государственного реестра избирателей.