Нацбанк просит Минюст снизить комиссию при реализации залогового имущества

Национальный банк Украины просит Министерство юстиции снизить стоимость услуг при реализации залогового имущества для банков до 5% от суммы реализации имущества, сообщает пресс-служба Независимой ассоциации банков.

Согласно сообщению, Нацбанк обратился письмом к министру юстиции Украины Елене Лукаш с просьбой поддержать банки в урегулировании данного вопроса.

Сообщается, что в своем письме регулятор делает акцент на том, что при реализации арестованного имущества кредиторы и должники теряют от 35% до 50% его стоимости, в том числе 10% исполнительного сбора и 15% комиссии специализированной организации. Исполнительный сбор поступает в государственный бюджет Украины, а комиссионное вознаграждение распределяется в пользу частных структур, которыми являются специализированные организации. Нацбанк просит учесть, что расширение ресурсной базы банков является основной предпосылкой успешного выполнения задач, определенных Программой экономических реформ Президента Украины на 2010 - 2014 годы.

Регулятор в своем письме указывает, что ограничение расходов в процессе принудительной реализации имущества уменьшит финансовую нагрузку на должника. Учитывая, что среди должников большая часть физические лица, ограничение расходов позволит достичь положительного социального эффекта.

Как сообщал УНИАН, ранее 11 коммерческих банков подали судебный иск с требованием обжаловать приказ Министерства юстиции №1758/5 о внесении изменений в некоторые приказы Минюста по вопросам реализации арестованного имущества от 29 ноября 2012 года, предусматривающий повышение комиссии при реализации залогового имущества до 15%. Первое заседание суда прошло 3 июля.