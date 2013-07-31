Украина и Беларусь продолжают развивать торгово-экономическое сотрудничество - Прасолов

Сотрудничество между Украиной и Республикой Беларусь в текущем году начало развиваться более динамично. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины, это было отмечено 30 июля в ходе встречи министра экономического развития и торговли Украины Игоря Прасолова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Украине Валентином Величко.

«Наши отношения успешно продолжают развиваться. За 5 месяцев товарооборот между Украиной и Беларусью составил 2,3 млрд долларов. И мы будем стараться увеличить показатели », - сказал Прасолов.

В ходе встречи стороны обсудили детали Плана совместных мероприятий («Дорожной карты») на 2013-2015 годы по развитию сотрудничества и расширению производственной кооперации.

По словам Прасолова, в конце июня окончательный вариант Плана был направлен на согласование белорусской стороне. Участники встречи отметили, что на сегодняшний день двусторонние переговоры, в том числе и на высшем уровне, дают результаты - активно развивается производственная кооперация между двумя странами, есть хорошие перспективы по созданию совместных предприятий, например, по производству зерноуборочных комбайнов «Скиф» в Херсоне.

В свою очередь, Величко назвал показательным примером успеха украинско-белорусского партнерства хорошую работу, которую продемонстрировали 80 белорусских комбайнов во время уборочной кампании в Одесской области. Также он отметил, что, по предварительным данным, товарооборот демонстрирует тенденцию к росту.

«Переговорные процессы, которые проходят между нашими странами, показывают, что есть заинтересованность с обеих сторон. Украина для нас является твердым стратегическим партнером и уверенно занимает второе место после Российской Федерации. Мы всегда находим полное понимание и заинтересованность с вашей стороны, и мы аналогично тоже стараемся, наши субъекты хозяйствования выражают удовлетворение от сотрудничества», - сказал посол Республики Беларусь.

Как сообщал УНИАН, по совам первого вице-премьер-министра Украины Сергея Арбузова, торговые отношения Украины с Республикой Беларусь являются высокоперспективными, и есть основания рассчитывать на рост товарооборота между странами по итогам 2013 года на уровне не менее 18%.

В 2012 году товарооборот между Украиной и Беларусью вырос на 18% и составил 7,32 млрд долл.

По итогам первого квартала 2013 года товарооборот составил 1,35 млрд долларов, что на 3,2% меньше аналогичного показателя 2012 года.

Херсонский машиностроительный завод и Гомельский завод сельскохозяйственного машиностроения «Гомсельмаш» (Республика Беларусь) 15 июля договорились о сборке зерноуборочных комбайнов «Скиф».

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