Спад ВВП Украины составил 1,1%

Валовой внутренний продукт (ВВП) Украины во втором квартале 2013 года по сравнению со вторым кварталом 2012 года снизился на 1,1% (в постоянных ценах 2007 года).

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины на официальном сайте.

По данным Госстата, по сравнению с первым кварталом 2013 года и с учетом сезонного фактора спад ВВП составил 0,4%.

Госстат приводит оперативные данные.

Как сообщал УНИАН, ВВП Украины в первом квартале 2013 года, по сравнению с первым кварталом 2012 года (в постоянных ценах 2007 года), снизился на 1,1%. Показатель роста ВВП в первом квартале текущего года, по сравнению с четвертым кварталом 2012 года, с учетом сезонного фактора, составил 0,6%.

Госстат подтвердил показатель роста реального ВВП в 2012 году, обнародованный в январе этого года, на уровне 0,2%, до 1408,9 млрд грн (за 2011 год ВВП составил 1316,6 млрд грн). Спад валового внутреннего продукта Украины в 4-м квартале 2012 года составил 2,5%.

Согласно правительственным прогнозам, рост ВВП по итогам 2013 года составит 2,5- 3,4%. Вместе с тем, прогноз роста ВВП по версии Международного валютного фонда составит 0%.

По данным Госстата, Украина демонстрирует худшие показатели роста ВВП и промышленного производства по итогам первого квартала 2013 г. среди всех стран СНГ, оставаясь при этом страной с наименьшим показателем инфляции.

Кроме того, в начале мая Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в обзоре региональных экономических перспектив спрогнозировал незначительное замедление (-0,5%) роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2013 году.

В апреле текущего года Всемирный банк (ВБ) пересмотрел в сторону ухудшения прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в текущем году до 1% с 3,5% (номинальный ВВП на конец года - 1,551 трлн грн).

Международная аудиторская компания EY (ранее - «Эрнст энд Янг») второй раз с начала года снизила прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2013 году до 0,3% с прогнозируемых ранее 2,4%.

В свою очередь в Европейской Бизнес Ассоциации ожидают, что рост ВВП по итогам года не превысит нулевой отметки, а дефицит бюджета по итогам года составит свыше 5% ВВП при дефиците текущего счета платежного баланса свыше 8%.