ЕБРР расширил "Мегабанку" лимит торгового финансирования до 8 млн долл.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в рамках сотрудничества по Программе содействия торговле расширил "Мегабанку" лимит торгового финансирования для проведения документарных операций, обеспеченных гарантиями ЕБРР, в 2,7 раза - до 8 млн долл. (около 65 млн грн).

Об этом сообщается на официальном сайте «Мегабанка».

Согласно сообщению, ранее лимит торгового финансирования составлял 3 млн долл. (около 24,4 млн грн). Также ЕБРР увеличил максимальный срок этих операций с одного года до двух лет. По информации банка, увеличение стало возможным благодаря успешному опыту по реализации подобных проектов, поскольку интерес клиентов "Мегабанка" к продуктам торгового финансирования постоянно растет, и на сегодня ранее установленные лимиты ЕБРР полностью загружены.

Как говорится в сообщении банка, суть торгового финансирования импорта заключается в том, что банк обеспечивает оплату обязательств украинского импортера по контракту за счет средств иностранного финансового учреждения, то есть фактически клиент получает отсрочку платежа. Этот финансовый инструмент является выгодным ресурсом для развития бизнеса украинских импортеров и по стоимости, и по срокам. Используя инструменты финансирования торговли, клиенты значительно снижают свои коммерческие и финансовые риски при осуществлении экспортно-импортных операций, а также оптимизируют финансовые потоки, поскольку по стоимости торговое финансирование на порядок дешевле традиционного кредитования. "Мегабанк" сотрудничает с ЕБРР по программе содействия торговле с 2007 года.

Справка УНИАН. ЕБРР является одним из ведущих инвесторов в экономику Украины, которая является членом банка с 1992 года. Портфель проектов ЕБРР в Украине на 1 июня 2013 года насчитывал 337 проектов общим объемом финансирования 8,6 млрд евро. Проектный портфель банка в государственном секторе насчитывает 10 проектов, из которых 6 находятся на стадии реализации, 4 – на стадии обсуждения.

«Мегабанк» (г.Харьков) работает на рынке Украины с 1990 года и входит в группу средних банков. Основными владельцами банка являются Виктор Субботин, генеральный директор крупнейшего в Украине производителя паровых турбин «Турбоатом» (прямое и опосредованное участие 60,15% уставного капитала), а также ЕБРР (15,00%), Немецкий банк развития KfW (15,00%) и Международная финансовая корпорация (IFC, 6,02%).