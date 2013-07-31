«Внешэкономбанк» будет финансировать поставки российской промпродукции в Украину

Российская государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» заключила с украинским дочерним «Проминвестбанком» рамочное соглашение об общих условиях открытия кредитных линий в целях финансирования поставок российской промышленной продукции (товаров, работ, услуг) в Украину.

Об этом сообщается на официальном сайте «Проминвестбанка».

Согласно сообщению, соглашение определяет общие условия открытия «Внешэкономбанком» кредитных линий, и кредитные средства могут быть предоставлены после подписания сторонами отдельных кредитных договоров в рамках лимита, утверждаемого «Внешэкономбанком». Соглашение подписано в ходе рабочего визита делегации группы «Внешэкономбанка» во главе с заместителем председателя – членом правления Александром Ивановым. Также во время поездки делегация провела презентацию системы государственной поддержки российского экспортного финансирования и страховой поддержки экспорта со стороны Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) для «Проминвестбанка», состоялись переговоры с потенциальными банками-партнерами в Украине по вопросу идентификации проектов для возможного финансирования.

Справка УНИАН. «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» («Проминвестбанк») работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков.

На 1 июля 2013 года активы составляли 37,337 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 26,133 млрд грн, обязательства - 32,099 млрд грн, средства клиентов - 13,032 млрд грн, собственный капитал - 5,238 млрд грн, уставный капитал - 5,281 млрд грн. «Проминвестбанк» в первом полугодии 2013 года получил убыток в размере 2,661 млрд грн. В 2012 году прибыль банка составила 224,766 млн грн.

Основным владельцем банка является российская государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк) - 97,8502% акций.