На межбанке к 12:00 гривня повысилась к доллару

В среду, 31 июля, к 12:00 на межбанковском валютном рынке котировки гривни к доллару повысились до 8,1150/8,1200 грн/долл. с 8,1160/8,126 грн/долл. на открытии торгов.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к 12:00 понизились до 10,7820/10,7925 грн/евро с 10,7520/10,7670 грн/евро в начале рабочей сессии.

По отношению к российскому рублю к 12:00 котировки гривни понизились до 0,2460/0,2465 грн/рубль с 0,2456/0,2461 грн/рубль на открытии торгов.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,3249/1,3251, изменяясь в достаточном узком коридоре.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 30 июля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,1265/8,1280 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 10,7990/10,8050 грн/евро, по отношению к российскому рублю - на уровне 0,2466/0,2471 грн/рубль.