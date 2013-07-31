Спад ВВП во втором квартале был ожидаемым - эксперты

Обнародованный Государственной службой статистики Украины показатель спада ВВП по итогам второго квартала 2013 года не превышает прогнозы опрошенных УНИАН экспертов.

Так, руководитель аналитического подразделения группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Александр Вальчишен прогнозировал снижение ВВП во втором квартале на 2% в годовом выражении, что ниже опубликованного Госстатом показателя на 0,9 п.п. «По итогам первого полугодия 2013 года группа ICU ожидает снижение реального ВВП на 1,5% в годовом выражении (к первому полугодию 2012 года). В целом, главная причина таких показателей - слабый внутренний и внешний спрос», - прокомментировал свои прогнозы эксперт.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко также прогнозировал спад ВВП по итогам полугодия на 1,5% (к аналогичному периоду прошлого года), при этом по результатам квартала эксперт прогнозировал падение на уровне 1% в годовом выражении, что практически совпадает с обнародованной оценкой Госстата. «У нас очень существенно упало производство машиностроения, и это главный фактор. Кроме того, в первом полугодии 2012 года была стройка под Евро-2012, и в этом году без этих строек мы наблюдаем падение строительного бизнеса на 20%», - прокомментировал эксперт. По его словам, частично спасает ситуацию производство продуктов питания, но по ним рост продаж станет заметным после уборки нового урожая. «Рост ВВП будет в третьем и в четвертом квартале 2013 года. Тогда уже заработают на полную мощность госпошлины на автомобили и экологический налог, что даст стимул для роста украинского машиностроения. А запуск финансовых векселей будет стимулировать рост оборотных средств на предприятиях, и соответственно, рост промышленного производства», - прогнозирует эксперт. Согласно его оценкам, в целом по итогам 2013 года рост ВВП составит от 0,3 до 0,5% в годовом выражении.

Как сообщал УНИАН, по оперативным данным Госстата, валовой внутренний продукт (ВВП) Украины во втором квартале 2013 года по сравнению со вторым кварталом 2012 года снизился на 1,1% (в постоянных ценах 2007 года), по сравнению с первым кварталом 2013 года и с учетом сезонного фактора - на 0,4%.

ВВП Украины в первом квартале 2013 года, по сравнению с первым кварталом 2012 года (в постоянных ценах 2007 года), снизился на 1,1%. Показатель роста ВВП в первом квартале текущего года, по сравнению с четвертым кварталом 2012 года, с учетом сезонного фактора, составил 0,6%.

В 2012 году рост реального ВВП составил 0,2%, до 1408,9 млрд грн.