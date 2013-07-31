Евросистема резко сократила международные резервы

Совокупные международные резервы Евросистемы (национальных центральных банков стран еврозоны и ЕЦБ) за июнь снизились на 9,2% и составили на конец месяца 564,340 миллиарда евро против 621,399 миллиарда евро на конец мая, свидетельствует статистика ЕЦБ, сообщает РИА «Новости».

Резервы сократились в июне из-за снижения стоимости золота. ЕЦБ приводит данные по рыночной цене инструментов.

Объем инструментов в иностранной валюте на конец месяца составил 164,692 миллиарда евро (против 166,072 миллиарда евро на конец мая), золота - 315,927 миллиарда евро (против 371,727 миллиарда евро), СДР - 51,334 миллиарда евро (против 51,518 миллиарда евро), резервной позиции в МВФ - 31,534 миллиарда евро (против 31,308 миллиарда евро).

Физический объем золота в резервах всех стран еврозоны и у ЕЦБ незначительно снизился в июне и составил на конец месяца 346,672 миллиона тройских унций против 346,696 миллиона тройских унций на конец мая.