Кабмин хочет ввести в компаниях с госдолей институт независимых директоров

Кабинет министров Украины предлагает ввести институт независимых директоров в состав органов управления хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых есть государственная доля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли, соответствующий законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно управления объектами государственной собственности» одобрен Кабинетом министров.

«Существующая сегодня система управления предприятиями с государственной долей через уполномоченных представителей государства не обеспечивает должного экономического эффекта. Представители государства в органах управления хозяйственных обществ являются государственными служащими, которые часто не имеют достаточного опыта в сфере корпоративного управления, материально не заинтересованы в повышении эффективности деятельности предприятий, при этом выполнение обязанностей на основном месте работы не позволяет уделять должного внимания вопросам деятельности компаний», - сказал министр экономического развития и торговли Игорь Прасолов, комментируя инициативу возглавляемого им министерства.

Он отметил, что институт независимых директоров широко используется в международной практике корпоративного управления, в том числе и украинскими частными компаниями, что позволяет говорить о целесообразности их привлечения к управлению предприятиями с государственной долей.

Повысить эффективность управления корпоративными правами государства путем введения института независимых директоров предполагается благодаря привлечению к управлению хозяйственными обществами с государственной долей профессиональных менеджеров.

Оплата деятельности независимого директора будет осуществляться в соответствии с заключенным договором, условия которого будут определяться общим собранием хозяйственного общества.

При этом оценку эффективности деятельности независимых директоров в органах управления предприятий государственного сектора планируется проводить ежегодно специально созданными комиссиями.

По мнению министра, привлечение к работе органов управления хозяйственных обществ не только представителей государства, но и независимых директоров позволит обеспечить необходимое равновесие интересов компании и государства как собственника корпоративных прав.