На закрытии межбанка понизились котировки гривни к доллару

В среду, 31 июля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США понизились до 8,1250/8,1350 грн/долл. с 8,1150/8,1200 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на закрытии торгов котировки гривни по отношению к евро изменились незначительно - до 10,7760/10,7930 грн/евро с 10,7820/10,7925 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю на закрытии торгов котировки гривни повысились - до 0,2458/0,2463 грн/рубль с 0,2460/0,2465 на 12:00.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3240/1,3300.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 30 июля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,1265/8,1280 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 10,7990/10,8050 грн/евро, по отношению к российскому рублю - на уровне 0,2466/0,2471 грн/рубль.