Число безработных в еврозоне упало впервые за 2 года

Уровень безработицы в еврозоне остался на отметке 12,1%, что может служить доказательством восстановления экономики региона. Тем не менее, пока безработица остается на очень высоком уровне, хотя число безработных сократилось.

По данным официального статистического агентства Европейского союза, число безработных снизилось с 19,29 млн до 19,27 млн, и это первое снижение с апреля 2011 года. Но такого падения было недостаточно для снижения уровня безработицы, сообщают Вести.ru.

Также был пересмотрен показатель за май в сторону уменьшения с 12,2% до 12,1%.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, не прогнозировали изменения уровня безработицы.

При этом в очередной раз вырос уровень безработицы среди молодежи. Показатель составил 23,9% по сравнению с 23,8% месяцем ранее.

Самый высокий уровень безработицы сохраняется в Испании, где соотношение безработных к экономически активному населению составило 26,3%, что все же ниже 26,9% в мае.

Еврокомиссия прогнозирует уровень безработицы по итогам года в 12,2%, а в 2014 г. показатель снизится до 12,1%. Но многие экономисты ждут роста до 12,4% в этом году и снижения до 12,3% в следующем.

Уровень безработицы в Европейском Союзе упал в июне впервые почти за два с половиной года, что может говорить о стабилизации рынка труда на фоне восстановления экономики.

В ЕС уровень безработицы составил 10,9%, что ниже показателя в мае на уровне 11%. Это первое падение с января 2011 г.

Экономисты считают, что любое восстановление будет слабым в ближайшем будущем, и отмечают неопределенность в связи с проблемами в еврозоне. При этом ЕЦБ вряд ли примет какие-либо меры по стимулированию роста.