ВВП США во втором квартале вырос на 1,7%

Реальный рост ВВП США во втором квартале 2013 года, по первоначальной оценке, составил 1,7% по сравнению с первым кварталом, говорится в пресс-релизе Бюро экономического анализа министерства торговли США, сообщает Прайм.

В первом квартале текущего года крупнейшая экономика мира выросла на 1,1%, в четвертом квартале 2012 года - на 0,4%. При этом в связи с изменением методологии министерство пересмотрело показатель ВВП за 2012 год, который вырос на 2,8% против объявленных ранее 2,2%.

Динамика ВВП за второй квартал оказалась лучше прогнозов. Аналитики, опрошенные интернет-порталом dailyFX.com, полагали, что экономический рост в США в первом квартале составил лишь 1%.

В сообщении ведомства отмечается, что рост ВВП в минувшем квартале обусловлен, прежде всего, положительной динамикой потребительских расходов, а также увеличением инвестиций и объема экспорта.

Темпы роста реальных потребительских расходов во втором квартале замедлились, по первоначальной оценке, до 1,8% с 2,3% кварталом ранее; между тем экспорт товаров и услуг увеличился на 5,4% после снижения на 1,3% по итогам первого квартала. При этом реальный импорт товаров и услуг вырос на 9,5%, тогда как кварталом ранее рост составил 0,6%.

ВВП (совокупная стоимость товаров и услуг, созданных внутри страны) является одним из основополагающих и всеобъемлющих макроэкономических показателей. Данные по ВВП США ежемесячно публикуются бюро экономического анализа как в номинальных, так и в реальных (с учетом инфляции) ценах. Доклад о ВВП рассчитывается по кварталам и впервые публикуется в конце следующего за каждым кварталом месяца, после чего первоначальная оценка еще дважды пересматривается по истечении месяца.