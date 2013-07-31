"Тройка" одобрила транш финпомощи Кипру в 1,6 млрд евро

Первая ревизия представителями кредиторов - "тройкой" - экономики Кипра после получения островом пакета внешней финансовой помощи от еврозоны и МВФ показала, что страна выполняет требования кредитов, и программа восстановления экономики идет нормальным ходом, свидетельствует сообщение "тройки", сообщает РИА "Новости".

"Наша общая оценка - программа Кипра находится на правильном пути", - говорится в сообщении. В состав "тройки" входят представители ЕЦБ, Еврокомиссии и МВФ. Без ее положительного заключения на программу восстановления Кипра невозможно перечисление очередного транша финпомощи острову.

"Вопрос одобрения заключения, как ожидается, будет рассмотрен Еврогруппой и МВФ в сентябре. Его утверждение даст возможность перечисления (Кипру - ред.) 1,5 миллиарда евро от Механизма финстабильности и около 86 миллионов евро от МВФ", - отмечается в сообщении.