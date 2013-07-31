Дефицит госбюджета за первое полугодие вырос в 3,4 раза

Дефицит государственного бюджета Украины за первое полугодие 2013 года по сравнению с также дефицитом по итогам первого полугодия 2012 года вырос в 3,4 раза — до 22,746 млрд грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины.

Согласно сообщению, Минфин ухудшил ранее обнародованный показатель дефицита госбюджета по итогам первого полугодия 2013 года в 22,500 млрд грн до 22,746 млрд грн.

По информации Минфина, дефицит сводного бюджета Украины за январь-июнь текущего года составил 28,044 млрд грн, что в 2,9 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года. Общий фонд государственного бюджета за указанный период выполнен с дефицитом 24,629 млрд грн, что в 5,3 раза больше показателя за аналогичный период 2012 года, но в то же время на 11,967 млрд грн меньше росписи на январь-июнь 2013 года.

За первое полугодие текущего года поступления в госбюджет Украины составили 162,649 млрд грн, что на 300 млн грн, или на 18%, меньше показателя за аналогичный период 2012 года. Общая сумма доходов сводного бюджета Украины за отчетный период составила 211,074 млрд грн, что на 2,272 млрд грн, или на 1,09%, больше показателя за январь-июнь прошлого года. Против января-июня 2012 года фактические поступления в общий фонд государственного бюджета выросли на 1,073 млрд грн, или на 0,76%, - до 142,357 млрд грн.

Кассовые расходы госбюджета за первое полугодие 2013 года составили 185,444 млрд грн, что на 10,35%, или на 17,39 млрд грн, больше показателя за аналогичный период 2012 года. Общая сумма кассовых расходов сводного бюджета Украины за январь-июнь т.г. составила 239,133 млрд грн, что на 10,24%, или на 22,209 млрд грн, больше показателя за январь-июнь прошлого года. Против января-июня 2012 года кассовые расходы общего фонда госбюджета выросли на 14,33%, или на 20,968 млрд грн, - до 167,295 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, 16 июля директор департамента финансовой политики Министерства финансов Украины Татьяна Сысоева сообщила журналистам о показателе дефицита госбюджета по итогам первого полугодия 2013 года в 22,5 млрд грн, что в 3 раза больше дефицита в размере 6,7 млрд грн за первое полугодие 2012 года.

Дефицит госбюджета Украины в январе-мае 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года вырос в 5,05 раза – до 18,488 млрд грн. Дефицит сводного бюджета за указанный период составил 21,712 млрд грн, что в 4,5 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года. Общий фонд госбюджета выполнен с дефицитом в размере 20,060 млрд грн, что в 9,3 раза больше показателя за аналогичный период 2012 года.

Справка УНИАН. Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.