Прибыль банков Польши выросла до 2,6 млрд долл.

Варшава. Работающие в Польше банки за январь-июнь 2013 года получили 2,6 млрд долл. чистой прибыли, что на 0,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно данным Национального банка Польши, которыми располагает УНИАН, операционная прибыль банков за отчетный период снизилась на 0,4% - до 3,1 млрд долл., а выручка - на 6,4%, до 8,7 млрд долл. При этом процентный доход банков снизился на 8,4% - до 5,1 млрд долл.

Также сообщается, что за первое полугодие банки увеличили свои расходы на 0,4% - до 4,3 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году работающие в Польше банки получили рекордную за свою современную историю прибыль в размере 5 млрд долл., что на 125 млн долл. больше, чем годом ранее, и на 1,5 млрд долл. больше, чем в 2010 году (по текущему курсу 1USD = 3,2PLN).