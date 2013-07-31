Румыния получит 4 млрд евро кредита от МВФ и ЕС

Румыния получит кредит в 4 млрд евро у своих главных кредиторов - Международного валютного фонда (МВФ) и Европейского Союза (ЕС). Об этом сообщила сегодня глава миссии МВФ в Бухаресте Андреа Шехтер, передает ИТАР-ТАСС.

"Эта сумма будет выделена каждым кредитором в равной мере", - сказала она. По ее словам, согласованный с правительством Румынии договор будет заключен сроком на два года после утверждения советом управляющих МВФ осенью.

По результатам переговоров с кредиторами правительство Румынии взяло на себя обязательство сократить финансирование министерств просвещения, труда, транспорта и сельского хозяйства, нижней палаты парламента, администрации президента и Конституционного суда. Планируется также снизить НДС, увеличить акцизы на алкоголь, бижутерию и автомобили с двигателями повышенной мощности. В то же время, будут увеличены расходы на органы госбезопасности, разведку, правоохранительные органы и юстицию.

В соответствии с соглашением, утвержденным 25 марта 2011 года, Румыния получила доступ к кредитам МВФ на общую сумму в 3,5 млрд евро. По оценке заместителя директора- распорядителя фонда Немат Шафик, эта помощь помогла "стабилизировать экономику Румынии, но экономический рост в этой стране остается слабым". По требованию кредиторов правительство снизило в 2011 году зарплаты в госсекторе на 25%, пенсии - на 15%, свернуло ряд социальных программ и обязалось сократить сотни тысяч госслужащих.

Однако "политика затягивания поясов" вызвала массовые акции протеста населения, после которых в отставку с начала 2012 года были отправлены два правительства. В мае прошлого года к власти пришел оппозиционный президенту Траяну Бэсеску Социал-либеральный союз, сформировавший новый кабинет во главе с лидером социал-демократов Виктором Понтой.