Для спасения Греции необходимо дополнительно 11 млрд евро финпомощи

Греции в 2014-2015 году понадобятся дополнительные 11 миллиардов евро финансовой помощи. Об этом сообщает Международный валютный фонд (МВФ) в новом отчете о программе финансовой помощи Афинам, передает lenta.ru.

МВФ полагает, что Греции понадобится еще 4,4 миллиарда евро в 2014 году и 6,5 миллиарда евро в 2015 году. Причем объем необходимого финансирования может оказаться больше. Об этом, как сообщает The Wall Street Journal, во время телеконференции заявил глава миссии фонда в Афинах Пол Томсен.

Как уточняет WSJ, на прошлой неделе неназванный еврочиновник рассказывал, что Греции к концу 2014 года понадобится еще 3,8 миллиарда евро.

«Дыра» может появиться из-за отказа центробанков европейских стран покупать новые гособлигации Греции, когда срок обращения старых бондов на их балансах истечет. При обсуждении программы помощи регуляторы согласились на обмен бондов, но потом сочли, что их действия будут расценены как финансирование правительства, которое запрещено законами ЕС.

Увеличение срока погашения займов было частью реструктуризации долгов Греции в прошлом году. Частные инвесторы в рамках реструктуризации согласились на списание половины долга. Это позволило Афинам избежать дефолта, поскольку кредиторы согласились предоставить финансовую помощь только в том случае, если часть задолженности будет списана.

Объем второго пакета кредитной поддержки по итогам программы составит 130 миллиардов евро. В рамках первое программы финансовой помощи Афины получили 110 миллиардов евро.